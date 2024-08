Oggi l'inaugurazione di nuovi defibrillatori in Piazza Quercia e Piazza Duomo

Con il progetto "Cuore Nostro" della MG comunication, patrocinato dalla Amministrazione comunale di Trani con il contributo determinante della Associazione Operatori Emergenza Radio – Anpas Trani, si è dato corso alla installazione in città di colonnine dedicate alla defibrillazione precoce.Un defibrillatore automatico esterno (DAE) è un apparecchio in grado di riconoscere se l'arresto cardiaco è causato da un particolare tipo di aritmia chiamato fibrillazione ventricolare e permettere di erogare uno shock elettrico che interrompa questa aritmia. In questo tipo di arresto cardiaco, per ogni minuto che trascorre senza l'erogazione dello shock, la probabilità di sopravvivenza si riduce del 10%. Se la defibrillazione viene eseguita entro i primi 5 minuti di arresto cardiaco si ha la maggiore probabilità di sopravvivenza.Alla installazione e inaugurazione della colonnina in Piazza della Repubblica il 26 luglio u.s., sono seguite le installazioni di Via San Giorgio il 31 luglio u.s. e in Piazza Marinai d'Italia il 1 agosto 2024.I defibrillatori (DAE) potranno essere utilizzati dal personale sanitario ma anche comuni cittadini che abbiano ricevuto adeguata formazione all'utilizzo secondo la legge regionale.Allo scopo, presso la sede operativa degli OER Trani a partire dal 2 settembre 2024, sono stati istituiti corsi di formazione specifica e attinente, allo scopo di destinare alla cittadinanza oltre ai defibrillatori, cittadini capaci di riconoscere un evento critico e affrontarlo secondo le linee guida offerte dalla società scientifica "Italian resuscitation council" e somministrate da istruttori professionisti presso la sede in questione.Circa 10 persone al giorno (i nominativi dei partecipanti saranno forniti dai sostenitori del progetto) seguiranno la formazione teorico-pratica, con dimostrazioni ed esecuzioni di tecniche di rianimazione cardio-circolatoria, con l'intento di diffondere un messaggio positivo di vita. Al termine del percorso, sarà rilasciata valida certificazione della durata di 24 mesi.