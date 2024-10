Cuore Nostro, posizionato il settimo defibrillatore in piazza XX Settembre

Trani sempre più cardio protetta: ieri è stato posizionato in piazza XX settembre il settimo defibrillatore nell'ambito del progetto Cuore Nostro promosso da Oer Trani. Nel solco di quanto fissato in un pubblico protocollo d'intesa sottoscritto a gennaio del 2018 (tra i firmatari l'Amministrazione comunale e la Asl BT) a partire da quest'estate è infatti in programma un'azione assolutamente significativa, patrocinata dalla Città di Trani (Assessorato alla Protezione civile) a cura della società MG Comunication srl e col supporto dell'associazione locale Operatori emergenza Radio. Il progetto "Cuore Nostro" prevede l'installazione in città di 11 teche o totem per defibrillatori (comprese di apparecchi semiautomatici di ultima generazione) unitamente all'installazione di mappe riportanti le zone cardioprotette in città.«Raccomandiamo - scrive Oer Trani - questi dispositivi salvavita a tutti i cittadini e forestieri che con il loro senso civico saranno i custodi di questi beni».