Domenica Giornata delle buone pratiche di protezione civile: cosa fare in emergenze, alluvioni o terremoti

Domenica 27 Ottobre 2024 a partire dalle 10:00, la Pubblica Assistenza Operatori Emergenza Radio Trani – OdV organizza una giornata di sensibilizzazione sulle buone pratiche di protezione civile, nell'ambito della Settimana Nazionale della Protezione Civile, presso la Villa Comunale di Trani, in piazza Plebiscito.La giornata si inserisce nella campagna "Io non rischio", che ha come obiettivo la promozione di una cultura di prevenzione e di buone pratiche di protezione civile. I cittadini saranno accompagnati in un percorso formativo e avranno l'opportunità di apprendere le principali azioni da intraprendere prima, durante e dopo situazioni di emergenza come alluvioni o terremoti.Attività della giornata"Fondamentale mettere al centro il ruolo attivo del cittadino nella prevenzione per la riduzione del rischio, agendo prima che si verifichi una calamità. Le scelte quotidiane, a livello individuale, familiare o di comunità possono fare la differenza, aumentando la sicurezza per noi e per chi ci sta intorno. Indispensabile promuovere un modello comunicativo improntato alla chiarezza delle informazioni corrette e semplici e alla portata di tutti. La campagna mira a sostenere le buone pratiche di protezione civile".Orazio Turturo, comunicatore Io Non Risch