Alluvione in Emilia Romagna, anche tranesi tra i volontari partiti dalla Puglia

In questi giorni il Servizio Nazionale della Protezione Civile è impegnato a fronteggiare le criticità conseguenti la forte ondata di maltempo che sta interessando il nostro Paese e che ha colpito, con particolare intensità, l'Emilia-Romagna.In particolare sono 17 i volontari della Protezione Civile della Regione Puglia, sotto la guida dell'Anpas nazionale, che nei giorni scorsi sono partiti per portare il proprio aiuto al popolo emiliano. Tra questi sono stati coinvolti anche volontari dell'Oer Trani. Il loro servizio si è concentrato in particolare a Pianoro Vecchia dove sono state svolte attività di sgombero di garage, cantine allagate, strutture per anziani e accessi nelle scuole. Ancora una volta l'Oer Trani si è distinta per altruismo e solidarietà.