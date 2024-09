Dietro le quinte del Triathlon Trani: ecco la squadra di atleti del volontariato O.E.R.

Trenta operatori hanno vigilato perché tutto avvenisse in sicurezza per gli atleti e per il pubblico

Organizzazione impeccabile quella di domenica scorsa a Trani per la riuscita della sesta edizione del Triathlon Gold gara: seicento atleti che nonostante il cattivo tempo hanno gareggiato in condizioni di assoluta sicurezza e un pubblico numerosissimo che li ha seguiti in ogni fase. A garantire che tutto fosse sotto controllo e che ogni eventuale emergenza potesse essere affrontata nell'immediato, un'altra squadra, di atleti anch'essi, ma atleti del soccorso e della salute, dell'ordine e della sicurezza:che sono stati presenti in ogni fase di tutte le gare con la consueta attenzione, domenica a maggior ragione proprio per il tempo instabile, sia a terra che per mare.È da ricordare, per chi non ancora lo sapesse, che questa straordinaria e così radicata presenza cittadina si fonda su un'azione di volontariato che per le molteplici attività svolte, le infrastrutture, l'abbigliamento e la formazione,