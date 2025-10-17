Primo soccorso
A Trani un corso gratuito per salvare vite organizzato da Oer

In collaborazione con Anpas e promosso nell’ambito della campagna nazionale VIVA!

Trani - venerdì 17 ottobre 2025 8.25 Comunicato Stampa
Un'importante iniziativa per la salute e la sicurezza della cittadinanza avrà luogo sabato 18 ottobre 2025 alle ore 9:30, presso la sede della Pubblica Assistenza OER Trani, in Via G. Di Vittorio 47. Si tratta del corso informativo "Elementi di Primo Soccorso & Rianimazione Cardio-Polmonare", organizzato in collaborazione con ANPAS e promosso nell'ambito della campagna nazionale VIVA!, dedicata alla sensibilizzazione sulle manovre salvavita.
L'evento è gratuito e aperto a tutti i cittadini interessati ad apprendere le basi del primo soccorso. Durante il corso saranno affrontati temi fondamentali come l'effettuazione di una chiamata di emergenza, le manovre di rianimazione cardio-polmonare (RCP) e le tecniche di disostruzione delle vie aeree.
Un'occasione preziosa per acquisire competenze pratiche che possono fare la differenza in situazioni critiche, contribuendo alla costruzione di una comunità più consapevole e pronta ad agire in caso di emergenza.
Per partecipare è necessario inviare una mail a info@oertrani.it per confermare l'iscrizione. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la sede al numero 0883 500600.
