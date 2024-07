Mercoledì a Trani torna l'edizione estiva di "Dialettando"

Finalmente è tornata anche quest'anno, giunta alla terza stagione di seguito, la rassegna estiva "DIALETTANDO" organizzata dall'Associazione Culturale L'EBANISTA in collaborazione con Marco Pilone del Teatro Mimesis, Nicola Ambrosino e il Blog Culturale Puglia Free Flight di Giacomo Loconsole.Presenterà Giuseppe Curci, vera anima di questa serata, la super squadra di prestigiosi Artisti (Vito Romita, Vito Tanzella, il DUO DENO: Mariella Foggetti e Giovanna Trisciuzzi, Michele Aprile, Emanuele Zambetta e Rosaria Zonno) capitanata dallo stesso Giacomo Loconsole che si esibirà per far divertire tranesi e turisti che vorranno trascorrere un paio di ore spensierate.Trani accoglierà mercoledì prossimo alle 20:30 presso il Wine Bar e Apulian Food ST AUGUSTINE in piazza Gradenigo lo spettacolo "IL DIALETTO BARESE LA LINGUA DEL CUORE": spettacolo in vernacolo della Terra di Bari.Musica, Poesia, Cabaret e Teatro saranno al centro della più scoppiettante delle serate.