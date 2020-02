Nasce la pagina Instagram "Città di Trani"

Il canale social per condividere gli scatti più belli di cittadini e turisti

«Nel giorno di San Valentino inauguriamo un nuovo canale "social" dedicato alla nostra amata Trani». A comunicarlo è il Comune di Trani: «Dopo l'istituzione del canale Facebook della Città di Trani, del canale YouTube per le dirette delle sedute di Consiglio comunale, dopo l'istituzione del canale Facebook di Amiu (a breve analogo passo toccherà ad Amet) ecco la pagina Instagram dell'Ente, che potete seguire digitando @cittaditrani_official.Lo scopo principale è quello di condividere, insieme a cittadini, visitatori e turisti gli scatti più belli della nostra splendida città e di raccontare, attraverso le immagini, l'unicità del luogo in cui viviamo. In questa prima fase rilanceremo anche i temi della nostra candidatura a capitale d'Italia della cultura 2021».