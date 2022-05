Neanche il contrassegno dei disabili li ferma: il furto dell'auto di Lucia, malata di sclerosi multipla

Una collezione esemplare, non c'è che dire: in poco più di un anno i ladri d'auto a Trani hanno rubato furgone alla squadra di powerchair sport, la sedia di Raffaele Lavacca e adesso anche l'auto di Lucia, sottratta lunedì pomeriggio dal box nella quale era custodita con tanto di contrassegno che indica l'appartenenza o l'utilizzo da parte di un disabile.Il fatto che nella serata di ieri poi la Polizia Municipale di Bisceglie abbia ritrovato l'auto all'uscita della statale 16 direzione Bisceglie Nord consola poco, anche se ha risolto tanto, perché quell' auto serve a Lucia per andare ogni giorno a Barletta a fare la sua terapia.La situazione si fa sempre più pesante un punto di vista della sicurezza, dell'etica, della lotta a una criminalità che va affrontata in una maniera nuova, probabilmente in concerto col governo centrale, visto, come abbiamo già ribadito tante volte, che il primato nel furto delle auto in Italia costituisce una emergenza obiettiva.Sono notizie che fa male pubblicare, ma che si ha il dovere di diffondere.