Nuovo incarico per don Natale Albino, diplomatico per il Vaticano

Don Natale è nato a Trani (1986), originario della Parrocchia "Ss. Angeli Custodi". Si è formato presso il Liceo Classico "F. de Sanctis" di Trani, il Seminario minore "Don P. Uva" in Bisceglie e il Pontificio Seminario Regionale Pugliese "Pio XI" in Molfetta.

Ordinato presbitero il 1° ottobre 2011, dal 2010 al 2014 è stato a servizio della Parrocchia "S. Maria del Pozzo" in Trani, collaborando alla Pastorale Giovanile Diocesana.

Nel 2014 ha conseguito la Licenza in Teologia Biblica presso la Pontificia Facoltà dell'Italia Meridionale – sez. "S. Luigi", in Napoli.

Dal 2014 al 2018 ha frequentato la Pontificia Accademia Ecclesiastica in Roma e ha conseguito prima la Licenza e poi il Dottorato in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Lateranense. Dal 2018 è stato Segretario della Nunziatura Apostolica in Repubblica Centrafricana e in Ciad; e dal 1 luglio Segretario della Nunziatura Apostolica in Israele. Negli anni ha appreso l'inglese, il francese e il russo.

Mons. Natale Albino, presbitero diocesano, dal mese di febbraio, continuerà il servizio diplomatico della Santa Sede presso la Segreteria di Stato in Roma, in particolare nella Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali.«Consegno alla preghiere di tutti la nuova missione affidatemi. Dopo i tre anni e mezzo in Terra Santa, dal prossimo mese continuerò - annuncia don Natale sui suoi social - il servizio diplomatico della Santa Sede presso la Segreteria di Stato, in particolare nella sezione per i rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionale (equivalente Vaticano del Ministero degli Esteri)».«Sono lieto – così si è espresso l'Arcivescovo mons. Leonardo D'Ascenzo nell'apprendere la notizia della nuova nomina al sacerdote diocesano – per don Natale, che continuerà ad offrire il suo servizio al Santo Padre nella Segreteria di Stato. A lui, anche a nome della comunità ecclesiale diocesana, auguro di cuore ogni bene!».