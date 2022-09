Don Raffaele Sarno al Simposio Vaticano sul tema "Ai margini della società"

Ill cappellano degli Istituti Penitenziari di Trani, don Raffaele Sarno insieme ai diaconi don Sergio Ruggieri e don Mimmo Rizzi, su invito del Vicariato della Città del Vaticano, parteciperanno al Simposio "Ai margini della società", che si terrà nel pomeriggio, a partire dalle ore 14.00 presso l'Aula Nuova del Sinodo in Vaticano.L'incontro rappresenta il secondo momento del cammino attraverso il quale la Basilica di San Pietro si prepara al Giubileo del 2025 avendo come orizzonte l'Enciclica Fratelli tutti di Papa Francesco. A partire da quest'anno la Fabbrica di San Pietro e la neoistituita Fondazione Fratelli tutti propongono alcuni appuntamenti intorno ai temi della prossimità e della cura (2022), della riconciliazione e purificazione della memoria (2023) e dell'amore politico (2024).La conoscenza reciproca e l'impegno vissuti in comunione intorno alla Basilica di San Pietro saranno l'occasione per costruire in concreto fraternità e amicizia sociale.Mentre l'appuntamento dello scorso giugno ha trattato il tema della cura medica, il simposio odierno approfondirà la marginalità del mondo carcere, dell'umanità migrante e senza fissa dimora e delle nuove povertà.L'incontro prevede una sessione plenaria di ascolto, una sessione di lavoro in gruppi e un tempo itinerante di contemplazione della bellezza nella Basilica di San Pietro.