Oggi alle 17,30 ricollocazione e benedizione dell'edicola dedicata a San Nicola il pellegrino

È ancora coperta con una protezione ma l'edicola votiva che raffigura San Nicola il pellegrino è pronta per essere svelata e donata ai cittadini, che da oggi in poi, passando di lì, potranno rivolgergli una preghiera, un ringraziamento, un semplice saluto, come a un caro amico. Oggi, venerdì 2 agosto 2024, alle ore 17:30 presso il secondo arco di Via Rodunto (imboccando da Via Beltrani) si benedice infatti un' edicola al nostro Santo Patrono, proprio nei giorni nei quali si svolge la festa patronale a lui dedicata.Le edicole nascono come segno in un quartiere, lungo una via o semplicemente come punto di riferimento per una comunità di fedeli. Anticamente, li dove sarà benedetta l'icona, già esisteva un dipinto con l'immagine di San Nicola il Pellegrino.La ricollocazione, a ridosso dei festeggiamenti patronali, indica l'affezione di una città tanto legata al suo protettore.La cittadinanza tutta è invitata a prendere parte!Si ringraziano i seguenti devoti:- Corniceria Storica Matteo Tedeschi;- Edil Trani di Mauro Di Modugno per la messa in opera- Marmeria Di Gifico per il dono della soglietta- Francesco Zecchillo e gruppo di devoti- L'amministrazione comunale per consenso