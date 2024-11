A Trani Piazza Teatro...di guerra: "Sembra un bombardamento".

"È stata una continuazione da oggi pomeriggio: tremavano i vetri e le porte a ogni esplosione, abbiamo avuto paura a uscire perché magari una di queste bombe ci esplodeva tra i piedi" : è una delle tante segnalazioni che ci sono arrivate ieri, una serata di festa per tanti bambini soprattutto ma che si è trasformata in Piazza Teatro nella balorda occasione di esagerare più che mai con l'esplosione di potenti petardi se non addirittura bombe carta. "Sono più di una dozzina, è una banda che ormai ha il dominio in questa piazza, anche perché sono velocissimi,: appaiono, accendono la miccia e poi scappano, alcuni mascherati, altri con passamontagna, come i veri delinquenti, per non farsi riconoscere".In realtà pare abbiano pochi timori perché non solo i residenti ma anche alcuni clienti di locali all'imbocco di Piazza Teatro hanno dichiarato di non aver visto ombra di forze dell'ordine, che invece transitavano con una pattuglia sul porto e evidentemente non si sono insospettite da quei boati che sono stati sentiti addirittura fino alla zona Trani Sud: "Ormai si sentono impuniti, agiscono indisturbati e si sentono padroni della piazza, una terra di nessuno in pieno centro storico, un luogo che era e sarebbe potuto essere un vero gioiello e che invece ormai é un posto da cui stare alla larga" : il problema alla fine è soprattutto di chi ci vive, di una comunità cittadina che vede trascurato il proprio diritto alla sicurezza.