Social Video 1 minuto Lima: «Potenziare la marineria e i porti della BAT»

«Vorrei che si iniziasse a parlare dei nostri porti non più solamente in relazione alla questione migranti ma come volano di sviluppo per l'intero Territorio» scrive il candidato tranese Raimondo Lima.«Una provincia che può e deve fare rete anche partendo dal mare. Incentivare la marineria, intercettare i fondi regionali, le compagnie internazionali per portare le grandi imbarcazioni e quindi ricchezza.Nella BAT abbiamo dei porti che sono delle perle, su tutti, il porto turistico di Trani, quello commerciale di Barletta e i porticcioli più piccoli ma allo stesso tempo potenziabili come quello di Bisceglie e Margherita di Savoia».