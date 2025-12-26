Roberto Fasciano
“Puer Apuliae”, il 26 dicembre l’uscita del nuovo singolo del compositore tranese Roberto Fasciano

Composizione per cinque violoncelli dedicata a Federico II

Trani - venerdì 26 dicembre 2025 8.19
Il 26 dicembre 2025, data che coincide con il compleanno di Federico II, esce sulle principali piattaforme musicali Puer Apuliae, nuovo singolo del compositore tranese contemporaneo Roberto Fasciano. Scritto nel 2022 per cinque violoncelli, il brano propone un omaggio allo "Stupor Mundi" attraverso un linguaggio sonoro attuale, radicato nell'immaginario storico e culturale della Puglia.
La composizione ha già incontrato il pubblico dal vivo grazie all'Apulia Cello Ensemble, che l'ha inserita in tournée in diverse città italiane. La pubblicazione digitale rappresenta ora un passaggio decisivo: una versione pensata per valorizzare la profondità timbrica del quintetto di violoncelli e l'intreccio polifonico che sostiene la narrazione musicale.
La registrazione in multitraccia è stata curata dal violoncellista brasiliano Sérgio Rabello, con un lavoro attento sull'equilibrio tra le parti, sulla micro-dinamica e sulla chiarezza dei piani sonori. Ne deriva un ascolto nitido e immersivo, capace di restituire con precisione la stratificazione del brano e la sua tensione espressiva.
L'uscita del 26 dicembre è anche un gesto simbolico: collocare una nuova musica nel giorno della nascita di Federico II significa riaccendere, in forma sonora, una memoria mediterranea ancora viva. Tra i compositori tranesi viventi, Roberto Fasciano si distingue per una ricerca che unisce identità territoriale e scrittura contemporanea.
Puer Apuliae sarà disponibile dal 26 dicembre 2025 su Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music e le principali piattaforme.
Roberto Fasciano è un compositore tranese contemporaneo, pianista e direttore d'orchestra, attivo nel panorama musicale italiano.
