Scintille da un cavo elettrico in via de Roggiero: intervento di Amet e vigili del fuoco

È stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco e di Amet nel pomeriggio di domenica 8 maggio, intorno alle ore 16, in via Nicola de Roggiero. La chiamata è partita da un residente della zona preoccupato dalle scintille provenienti da un cavo elettrico scoperto a causa della pioggia. Sul posto oltre ai due mezzi del 115 sono giunti anche gli uomini di Amet: quest'ultimi hanno provveduto alla sostituzione del cavo e così l'intervento si è concluso nel giro di poco tempo senza alcuna conseguenza per i residenti.