Se il bidone prende il virus...

Sinceramente non riesco a collegare l'allarme circa l'aumento di casi Covid, con lo stop e rinvio della raccolta differenziata. Mi risulta piuttosto, da fonti certe, che molti amministratori di condominio hanno fatto pressioni su vari componenti della maggioranza e su aspiranti consiglieri perché questo rinvio avvenisse, in quanto non ci si riteneva pronti.È un dato di fatto che per molti cittadini, specie anziani, gran maggioranza della popolazione in alcuni quartieri, la raccolta differenziata potrebbe costituire un elemento destabilizzante, di scontento. I radar di coloro che sono vicini a Bottaro, tra i vecchi e gli aspiranti "alzamano" in consiglio, hanno certamente captato quello scontento ed hanno inoltrato segnali in tal senso.Ma raccontantela bene la storia, dico io, santa pazienza e porca paletta (mai imprecazione fu più idonea), perché se dobbiamo dire che la RD è rinviata per l'aumento dei casi di Covid e per santificare e perché lo chiedono i custodi dell'ordine (ma è Trani o il soggetto di un Fantasy alla Harry Potter o Signore degli Anelli ?), si faceva prima a dire che i bidoncini hanno preso il virus. Trani, città dove tutto è possibile.