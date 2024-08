Settimana di Ferragosto, elevate sanzioni in locali commerciali di Trani

Nella settimana più calda dell'estate, quella a cavallo di Ferragosto, nella provincia di Barletta Andria Trani, la Polizia di Stato ha rafforzato i presidi di controllo mobili e dinamici, effettuando mirati servizi per garantire la sicurezza sulle strade e nelle zone balneari ad elevata affluenza di turisti e vacanzieri.Uomini e donne della Questura di Via dell'Indipendenza, dei Commissariati di Trani, Barletta e Canosa, della Polfer e della Polizia Stradale, di concerto tra loro e coadiuvati da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Bari, hanno svolto numerose attività di monitoraggio e controllo, anche al fine contrastare il fenomeno della c.d. "malamovida", in particolare, nelle fasce orarie serali e notturne.Complessivamente sono state controllate oltre 2.600 persone e più di 1.000 veicoli, con il risultato di 15 denunce per reati contro la persona e contro il patrimonio, 8 segnalazioni di soggetti trovati in possesso di sostanze stupefacenti e ben 139 contravvenzioni al Codice della Strada, con 7 ritiri della patente di guida.Sorvegliate speciali le marine della BAT, dove, grazie al rafforzamento del dispositivo di controllo del territorio voluto dal Questore, Alfredo Fabbrocini, sono stati individuati quattro topi d'appartamento, bloccati, due a Barletta e due a Trani, nell'atto di introdursi all'interno di abitazioni lasciate momentaneamente non presidiate da proprietari. Particolare attenzione anche allo smercio di stupefacenti tra i tanti turisti che affollano le spiagge della BAT: arrestati in flagranza due barlettani per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio, con conseguente sequestro di più di 2 Kilogrammi di "marijuana" e "hashish", materiale per il confezionamento, bilancini di precisione e denaro in contanti.Non solo, in occasione della settimana di Ferragosto, l'Ufficio di Gabinetto della Questura della sesta provincia pugliese, oltre ad intensificare il dispositivo di controllo del territorio, ha predisposto specifici servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni altamente ricettive come la festa patronale in onore dei Santi Martiri a Bisceglie, i festeggiamenti civili e religiosi ad Andria - frazione Montegrosso - o, ancora, la processione eucaristica per le strade del centro di Barletta, nonché, i vari concerti e spettacoli musicali che hanno toccato tutti comuni della provincia federiciana.Ancora, numerosi sono stati controlli amministrativi volti a verificare il rispetto della normativa di settore negli esercizi commerciali, in particolare, nelle zone balneari di Trani e Barletta, sono state rilevate carenze di natura amministrativa con conseguenti sanzioni per un importo di circa 4.000 euro.Come ogni anno, la Polizia di Stato si impegna ad assicurare una presenza visibile e attiva sul territorio, anche, e specialmente, nei periodi di ferie estive, promuovendo così la cultura della sicurezza e della legalità.