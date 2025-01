Tentano di rubare olive destinate alla Casa delle Figlie del Divino Zelo di Trani, messi in fuga dalla Polizia di Stato

Nei giorni scorsi, nell'ambito dei servizi straordinari del controllo del territorio predisposti per il contrasto ai reati in ambito agricolo, una volante dell'U.P.G.S.P. della Questura di Andria ha messo in fuga tre individui, intenti a rubare delle olive nella contrada Tre Miglia del co-capoluogo federiciano.I tre uomini, allontanatosi in tutta fretta, hanno abbandonato sul posto una notevole quantità di olive già raccolte in sacchi di iuta.Il proprietario del fondo, dopo essere stato notiziato del tentativo di furto, ha raggiunto i Poliziotti ai quali ha espresso la volontà che l'olio prodotto da quelle olive, recuperate grazie al loro intervento, venisse destinato ad un qualsiasi ente benefico della sesta provincia pugliese.Il Questore Alfredo FABBROCINI ha quindi individuato come beneficiaria del generoso gesto la Casa Accoglienza Mamma Bambino, comunità educativa per minori fondata nel 1910 da Sant'Annibale Maria Di Francia e gestita dalle "Figlie del Divino Zelo del cuore di Gesù" di Trani, che si occupa dell'accoglienza di famiglie che vivono situazioni di disagio economico, sociale, spirituale e morale, non solo di nazionalità italiana ma anche extra-comunitarie, in collaborazione con laici professionalmente preparati.Ieri pomeriggio personale dell'U.P.G.S.P. della Questura di Andria ha quindi consegnato trentasei bottiglie di olio extravergine di oliva alla Madre Superiora, Suor Maria SIGNORE, responsabile del centro di accoglienza, la quale ha espresso profonda gratitudine per il generoso gesto