Bilancio Estate 2024, raddoppio dei controlli amministrativi e cambio al vertice del Commissariato di Trani

La stagione estiva 2024 si chiude in positivo, con un raddoppio dei controlli amministrativi ad attività ed esercizi commerciali rispetto al 2023. Inoltre, con le iniziative intraprese dal Questore di Barletta Andria Trani, Alfredo Fabbrocini, le criticità relative al rilascio dei passaporti, possono dirsi superate.Uomini e donne della Questura di Via dell'Indipendenza, dei Commissariati di Trani, Barletta e Canosa, di concerto tra loro e coadiuvati da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Bari, hanno svolto numerose attività di controllo, specialmente nelle fasce orarie serali e notturne, finalizzate a contrastare il fenomeno della c.d. "malamovida" ed evitare l'abusivismo nello svolgimento delle attività di pubblico spettacolo.Complessivamente sono stati effettuati 35 controlli ad altrettante attività commerciali ubicate in diverse città della provincia federiciana ed hanno riguardano ben 15 esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, 5 circoli privati, 2 dei quali, a seguito delle carenze rilevate, diffidate alla prosecuzione dell'attività.A ciò si aggiungono ulteriori 10 controlli in locali in cui si svolgeva attività di pubblico spettacolo non autorizzata, tra cui anche lidi balneari, e che hanno condotto ad una diffida alla prosecuzione dell'attività nei confronti di 3 esercenti e, per due lidi, successiva sospensione della licenza per 5 giorni. In più, sono state elevate circa 30 sanzioni amministrative, per un importo complessivo di oltre 50.000 euro.Inoltre, sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria 12 gestori di esercizi commerciali e, nel corso dei numerosi controlli, sequestrato materiale pirotecnico.Ancora, si rileva la chiusura, ai sensi dell'art. 100 TULPS, di un'attività commerciale di Trani quale diretta conseguenza di quanto accaduto alle prime ore dell'alba di domenica 8 settembre, in particolare, il ferimento con colpi d'arma da fuoco di un 28enne al culmine di un'animata discussione tra gli avventori del pubblico esercizio.Rispetto all'estate 2023 sono state controllate ben 17 attività ricreative e di pubblico spettacolo in più, ed elevate sanzioni amministrative pari a 22.000 euro di differenza.Per concludere, un notevole incremento è stato registrato anche sui passaporti che, da 11.000 titoli stampati nel 2023, ha visto una crescita, a ben 17.000 unità, stampate da gennaio 2024 ad agosto.In particolare, nel primo trimestre 2024, sono stati stampati circa 3.000 passaporti, mentre da marzo ad agosto, si è registrata un'importante crescita del 40%, con ben 14.000 unità stampate in soli sei mesi.Da ultimo, si rafforza anche la squadra dei funzionari della Questura della provincia di Barletta - Andria -Trani con l'arrivo, dalla Questura di Bari, del Vice Questore Aggiunto, dott.ssa Silvia Silvestris alla guida dell'Ufficio PAS, al posto del Vice Questore Aggiunto dott. Domenico di Vittorio, designato quale nuovo Dirigente del Commissariato di PS Trani.La dott.ssa Silvestris, di origini biscegliesi, dopo la laurea in giurisprudenza e l'abilitazione alla professione forense, nel 2011 ha superato il concorso per Commissari della Polizia di Stato, frequentando il corso di alta formazione per funzionari presso la Scuola Superiore di Polizia sino al 2013.Dopo il corso è stata assegnata alla Questura di Belluno con l'incarico di Dirigente dell'UPGSP e Vice Capo di Gabinetto, inoltre, ha ricoperto il ruolo di responsabile di pro-getti specifici inerenti la cura dell'immagine istituzionale della Polizia di Stato. Nel 2015, tornata in Puglia, ha svolto numerosi e variegati incarichi in territorio barese: funzionario addetto presso la 9^ Zona di Polizia di Frontiera, Dirigente dell'Ufficio del Personale della Questura di Bari per approdare, infine, all'Ufficio Immigrazione della stessa Questura.Da oggi sostituirà, alla guida dell'Ufficio Polizia Amministrativa e di Sicurezza, il Vice Questore Aggiunto, dott. Domenico di Vittorio, e curerà la fase prodromica all'apertura dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Andria.Infine, il dott. Domenico di Vittorio, 48enne di origini ruvesi, è entrato nella Polizia di Stato nel 1998 nel ruolo Agenti e, dopo la laurea in Giurisprudenza, nel 2013 è diventa-to Funzionario della Polizia di Stato. Da Commissario ha ricoperto diversi incarichi in di-verse realtà territoriali: Dirigente del Commissariato distaccato di PS di Pisticci, dal 2016 al 2023, per poi giungere, all'Ufficio PAS della Questura Bat e, da oggi, dirigerà il Commissariato distaccato di PS di Trani.Il Questore della sesta provincia pugliese, Alfredo Fabbrocini, ha formulato ad en-trambi i dirigenti i migliori auguri di buon lavoro nel territorio federiciano, rivolgendo al contempo un in bocca al lupo per i nuovi, impegnativi, incarichi.