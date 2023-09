Soccorriamo chi ci soccorre: crowdfunding solidale per Trani Soccorso

Qualche giorno fa, mentre i volontari e gli operatori dell' associazione Trani Soccorso si adoperavano al servizio della città durante una manifestazione al Monastero di Colonna, qualcuno si è introdotto nella nuova sede di Villa Segettaro, tra Trani e Corato, saccheggiando la struttura. Sono stati sottratti tre defibrillatori, due biciclette elettriche, tre decespugliatori, tre pompe idrovore, due soffiatori, un materassino antidecubito per barella, un tagliaerba, due motoseghe, cinque radio ricetrasmittenti e persino un furgone, usato per fuggire col materiale rubato.Da anni, Trani Soccorso si impegna a garantire un servizio ambulanza su tutto il territorio nazionale 24 ore su 24. Un servizio navetta per disabili e anziani, telesoccorso. Fornisce assistenza per manifestazioni civili e religiose e implementa corsi di formazione molto utili per i cittadini. Trani Soccorso rappresenta un presidio assistenziale essenziale per la città di Trani, per questa ragione, danneggiare l'associazione significa danneggiare la nostra comunità. Le attività di questa associazione sono di vitale importanza e hanno spesso contribuito a salvare vite umane proprio grazie a quegli strumenti, oggi rubati, che negli anni sono stati acquistati grazie alla generosità di tutti noi. In risposta a questo vergognoso e triste episodio, l'intera cittadinanza si è unita per promuovere una campagna di crowdfunding solidale con l'obiettivo di ripristinare ciò che è andato perduto e rafforzare la capacità di Trani Soccorso di continuare la sua missione a servizio della nostra comunità.Adesso tocca a noi: soccorriamo chi ci soccorre. Perché non c'è esercizio migliore per il cuore che stendere la mano e aiutare gli altri ad alzarsi. Invitiamo tutti voi a prendere parte a questa iniziativa di solidarietà. Ogni contributo, grande o piccolo che sia, farà la differenza e ci aiuterà a ripristinare la sede di Trani Soccorso e a potenziarla, per offrire un servizio migliore alla città. Per donare e sostenere il crowdfunding, visita https://gofund.me/6df5f06aPer ulteriori informazioni e dettagli +39 327 7464664 - tranisoccorso@gmail.com