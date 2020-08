Termina il suo turno di volontariato e scopre che le hanno rubato l’auto

Stava svolgendo attività di volontariato, incurante che ignoti le stessero portando via l'auto. Fa rimanere con l'amaro in bocca l'episodio verificatosi ieri sera, martedì 25 agosto, ai danni di una volontaria di Trani Soccorso. La donna aveva parcheggiato la sua auto in Piazza della Repubblica intorno le ore 20 per recarsi a "Il Vecchio e il mare" dove l'associazione svolge attività di presidio affinché vengano rispettate le norme anti Covid.Al ritorno, intorno le 2 di notte, la brutta sorpresa: la volontaria insieme i suoi colleghi si è accorta che l'auto non c'era più.Si tratta dell'ennesimo furto d'auto in città e magari neanche l'ultimo. In questo specifico caso, però, fa arrabbiare il fatto che non si risparmi nulla, neanche l'unico mezzo a disposizione della volontaria per recarsi a lavoro. Non sappiamo se i ladri fossero a conoscenza dell'identità della proprietaria, in questo caso una cittadina che presta il proprio tempo a servizio della comunità con passione e, soprattutto, gratuitamente. Chissà se ora, resa nota pubblicamente, possano persino ritornare sui loro passi (ne dubitiamo!) e restituire il mezzo rubato.Una cosa però viene da dire: al peggio non c'è mai fine.