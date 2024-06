Trani Soccorso, da oggi in città c'è un'ambulanza in più

L'acquisto per festeggiare gli 11 anni di attività dell'associazione

Powered by

Da oggi in città c'è un'ambulanza in più. L'associazione Trani Soccorso ha inaugurato ieri il suo venticinquesimo mezzo di soccorso per celebrare i suoi 11 anni di attività. Una grande festa che ha visto partecipi i volontari, soci, amici e parenti. L'acquisto è stato possibile grazie all'intenso impegno di tutti i soci.