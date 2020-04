La solidarietà ai tempi del Coronavirus, Cottura Media dona un pasto caldo ad associazioni, Polizia di Stato e senzatetto

In questi giorni di emergenza sanitaria sono tanti i commercianti tranesi che, nonostante le difficoltà, si stanno facendo in quattro per aiutare chi davvero ne ha bisogno. E così, dopo le prelibatezze del mare donate a tante famiglie, alle 100 pizze e ai 15 quintali di patate, un grande gesto di solidarietà giunge dal mondo della frutta e della verdura. Il fruttivendolo di corso Manzoni "Passion Fruit", ogni giorno, chiuse le serrande della sua attività, lascia all'esterno delle cassette piene di frutta e verdure. Peperoni, pomodori, mele e tanto altro ed un cartello: "Chi vuole può usufruire".Ma non è l'unico gesto di solidarietà che ha catturato l'attenzione. Le associazioni di volontariato e le forze dell'ordine continuano a riversarsi per le strade della città, pongono il loro impegno al servizio del bene comunale, facendo rispettare le regole e rischiando ogni giorno la loro salute pur di proteggere quella di tutti i cittadini. A ringraziarli ci ha pensato il ristorante "Cottura Media" che ha donato loro un pasto caldo mentre erano impegnati durante l'ora di pranzo. Cento porzioni, circa, destinate anche agli operatori di TraniSoccorso, Oer, Miserciordia, Abs, Croce Rossa e Polizia di Stato. Non solo, 25 pasti caldi, in serata, sono stati donati anche ai senzatetto che si trovano nei dormitori cittadini.Continuano dunque i gesti di solidarietà perché nessuno a Trani deve essere lasciato solo.