Sorpresi dai passanti a rubare auto sul lungomare, ladri messi in fuga dai Carabinieri

Ne è seguito un inseguimento per le vie del centro

Sono stati sorpresi da alcuni passanti intenti a rubare auto coperti da passamontagna. Ad alcuni di loro avrebbero persino rivolto minacce. Il fatto è successo ieri sera, intorno le ore 23, a Colonna dove dei malviventi con il volto coperto sono stati avvistati a bordo di un'auto dai vetri oscurati. Giunte sul posto le forze dell'ordine, ne è seguito un inseguimento da parte dei Carabinieri per le vie del lungomare e del centro cittadino.Richiamando l'episodio, l'ex consigliera Anna Maria Barresi ha rivolto un appello al sindaco: «Sindaco, organizzi un tavolo per la sicurezza della città e dei cittadini perché la situazione della nostra città, che non sembra essere la sua, le è sfuggita di mano».