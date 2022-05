Sorpreso in una segheria dagli agenti della Pegaso Security, identificato

Il fatto dopo la mezzanotte in un'azienda in via Papa Giovanni

Era passata la mezzanotte di giovedì quando alla centrale operativa della Pegaso Security è giunta una segnalazione di allarme furto in una segheria in via Papa Giovanni XXIII.Giunta sul posto una pattuglia, gli agenti hanno trovato una persona dopo aver fornito false generalità ha dichiarato di essere un amico del titolare e di dover scaricare delle persiane. Una delle guardie ha immediatamente chiamato in centrale per verificare se il titolare fosse a conoscenza di tale operazione ma la risposta è stata negativa. Nel frattempo il sospettato si è dileguato.Gli agenti hanno così allertato le forze dell'ordine per denunciare quanto fosse accaduto. L'uomo è stato identificato nel giro di poco tempo e ora è a disposizione delle autorità competenti.