Sventato furto in un H24 in via San Giorgio, in azione gli agenti della Pegaso Security

Un ennesimo furto sventato dal tempestivo intervento dagli agenti della Pegaso Security di Trani. Il fatto è avvenuto questa notte intorno alle ore 3.30 quando ignoti si sono introdotti all'interno dell'h24 in via San Giorgio e scassinato uno dei distributori automatici.I ladri sono fuggiti via qualche istante dopo che scattasse l'allarme di sicurezza e prima dell'arrivo degli agenti riuscendo a portare via solo pochi spiccioli. Pochi minuti è sopraggiunta la pattuglia che ha allertato le forze dell'ordine per le indagini di rito.È stato proprio l'arrivo sul posto in breve tempo degli agenti di sicurezza a mettere in fuga i ladri e non permettere che questi potessero danneggiare altri distributori.