Trani, controlli mirati della Polizia di Stato nei luoghi d'incontro tra adolescenti

Azioni coordinate e mirate di controllo del territorio che si ripeteranno periodicamente nella città di Trani. Questo è parte del programma di prevenzione generale che viene realizzato in queste ultime settimane dagli uomini e le donne del commissariato di P.s. di Trani. In particolare, venerdì sera e per tutta la notte quattro pattuglie del commissariato agli ordini di ispettori dello stesso ufficio hanno effettuato controlli mirati nelle vie centrali della città con l'obiettivo di monitorare e vigilare alcuni noti luoghi ove si concentrano centinaia di giovani e adolescenti e dove purtroppo soggetti senza scrupoli propongono, anche a minorenni, stupefacenti o invitano al "binge drinking" (il consumo smodato di super alcoolici).E' in queste piazze che sono avvenuti recentemente anche episodi di violenza gratuita fra gruppi e "comitive" di ragazzi scaturite da motivazioni futili e favorite soprattutto dall'ebrezza alcoolica o dall'uso ormai accertato di sotanze stupefacenti. In una sola piazza centrale sono stati subito controllati una ventina di ragazzi, evidentemente "eccitati", fra i quali sono stati non a caso individuati e identificati tre soggetti pregiudicati fra i quali uno proveniente addirittura dalla Lombardia, per il quale verrà proposto divieto di ritorno nel comune di Trani e con precedenti specifici per reati di spaccio di sostanze stupefacenti.Nel corso di poche ore sono stati identificati e controllati circa 60 soggetti di cui 10 pregiudicati e dieci autovetture. E' stata altresì recuperata refurtiva proveniente da un furto in abitazione perpetrato alcuni giorni fa in città. Nei connessi servizi di prevenzione per la sicurezza stradale svoltisi nel corso delle ultime tre settimane gli agenti di Polizia del Commissariato di Trani hanno effettuato 7 sequestri amministrativi di autovetture per mancata copertura assicurativa; un fermo amministrativo di autovettura per 90 gg per mancata revisione; un totale di 9.300 euro circa per sanzioni pecuniarie per violazioni al Cds e due persone sono state denunciate a piede libero per lesioni stradali.