Il primo dell'anno è un giorno particolare; tanto atteso, pieno di aspettative e desideri. Ancora più bello diventa se la città in cui si vive diventa un vero e proprio sogno ad occhi aperti.È quello che è successo ieri la nostra Trani, che si è avvolta in un manto nebbioso alle prime luci del mattino, concedendoci un bis nelle ore serali e notturne.Tanti hanno immortalato lo scenario insolito di una cattedrale sfumata dalla nebbia, del porto avvolto dalla coltre umida, che rendeva tutto molto surreale.Un quadro che non capita tutti i giorni di vedere: Trani incanta anche con la nebbia.