Trani, rifacimento segnaletica orizzontale: sarà un caso?

Sarà per coincidenza o per lavori già programmati, ma a distanza di nemmeno 48ore dall'investimento di una donna nel tratto dove Via Superga incrocia Via Pugliese, da stamani tutte le segnalazioni orizzontali di Via Sant'Annibale Maria di Francia ed anche delle strade che si intersecano alla stessa, sono in via di rifacimento.All'origine dell'intervento il loro evidente deterioramento, infatti alcune di esse, di sera, forse per la scarsa illuminazione, erano oggettivamente poco visibili agli automobilisti in transito. Meglio tardi che mai.