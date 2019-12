Trovato in possesso di 8 grammi di cocaina, arrestato pregiudicato tranese

Nella pomeriggio di ieri, un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine, in servizio presso questo centro cittadino per concorrere con personale delle Volanti del Commissariato di Polizia nell'attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha proceduto all'arresto di un pregiudicato tranese di 25 anni, di origini moldave, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.L'uomo veniva intercettato mentre, a bordo di un ciclomotore, percorreva via Ognissanti nel senso contrario a quello di marcia. Immediatamente gli veniva intimato l'alt polizia per procedere ad un suo controllo, ma il predetto abbandonava repentinamente il mezzo, a bordo del quale stava viaggiando, e si dava a precipitosa fuga.Veniva inseguito dal personale di Polizia e nel corso della fuga tentava di disfarsi di un pacchetto di fazzolettini che raccolto dal personale operante rivelava contenere al suo interno della sostanza stupefacente ed un bilancino di precisione.Una volta raggiunto e fermato, il malfattore veniva sottoposto a perquisizione personale nel corso della quale veniva rinvenuto un telefono cellulare di piccolissime dimensioni, facile da occultare soprattutto per chi come lui è sottoposto alla Sorveglianza Speciale di PS e fra le varie prescrizioni vi è anche il divieto di detenere cellulari.Condotto presso gli Uffici del Commissariato per gli accertamenti del caso, si appurava che la sostanza stupefacente trovata era della cocaina per un peso di circa 8 grammi. La predetta sostanza, il bilancino, il cellulare e il ciclomotore usato per commettere il reato venivano posti sotto sequestro e il prevenuto tratto in stato d'arresto a disposizione dell'autorità giudiziaria.