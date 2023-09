Tutti per uno, una baia per tutti: La Pulita & Service supporta il Trani Autism Friendly

Tornano le iniziative nell'ambito del, una rete di servizi territoriali a misura di autismo creata dall'amministrazione comunale e dallaDalalil lido "" ospiterà delle attività promosse dale dacon il patrocinio del Comune e del protocollo istituzionale del Trani Autism Friendly. Durante le attività, che si svolgeranno in spiaggia, i partecipanti al progetto trascorreranno dei momenti di serenità secondo un programma di attività adeguate, gestite da uno staff di educatori coordinato dal dottor«Con questo primo e importante tassello, diamo il via ad una collaborazione che avrà come finalità il benessere dei ragazzi» – queste le parole di, presidente de La Pulita & Service.«Iniziative come questa ci rendono ancora più orgogliosi del nostro lavoro – dichiarae de "La baia dei Pescatori" - abbiamo aderito al Trani Autism Friendly nella consapevolezza di poter essere utili per una giusta causa».Sulla stessa lunghezza d'onda le dichiarazioni del presidente del, il dottor: «Ci auguriamo che queste iniziative possano essere socializzate e ripetute nel tempo, coinvolgendo sempre più famiglie».«Siamo contenti che le iniziative del Taf stiano diventando sempre più numerose – afferma, vicesindaco, nonché referente del Trani Autism Firendly - e che addirittura vengano promosse da enti privati, vuol dire che siamo sulla strada giusta».