A Trani arriva la prima casa funeraria a cura dell'azienda "Delfini"

Nell'ambito dei servizi funebri mancava nella nostra città e nel territorio una "" in grado di ospitare la salma e consentire ai familiari di poter avere un. Ora la casa funeraria è realtà in città grazie all'importante investimento imprenditoriale dell'" di, attività storica nella città.Nell'ottica di fornire ai clienti un ulteriore e innovativo servizio, è stata creata la «», struttura situata in, a Trani, a breve distanza dal civico cimitero, e concepita per consentire alle famiglie un luogo intimo, confortevole, elegante, protetto, completamente dedicato all'ultimo saluto della persona cara.La Casa funeraria è stata pensata e creata per quelle famiglie che non desiderano tenere il proprio caro estinto a casa, nella camera mortuaria di un ospedale o della casa di cura. Infatti la struttura ha tutte le autorizzazioni previste dalla normativa nazionale, regionale e comunale e può ospitare la salma già poche ore dopo il decesso. In tal senso è dotata, oltre che di una sala vestizione, luogo in cui avvengono pulizia e vestizione della salma, di sale di commiato che consentono di espletare il periodo di osservazione previsto dalla normativa vigente.La Casa funeraria "Delfini" non è solo un servizio aggiuntivo, ma una piccola, grande svolta che colma un vuoto storico nato dalla domanda: "dove accogliere parenti e amici che vengono a rendere l'ultimo saluto al defunto prima del sevizio funebre"? Ebbene, pensiamo a cosa accade se il decesso avviene in casa: è un problema per la carenza di spazio da destinare al proprio caro, che va ospitato in una stanza con idonea areazione, ma anche per le esigenze di riservatezza dei familiari e dei loro ambienti domestici.Peraltro, accogliere le persone nella camera mortuaria di un ospedale o di una casa di cura, è un'esperienza che rende la situazione ancora più triste e dolorosa e procura ulteriori disagi ai familiari per la natura stessa dell'ambiente degli ospedali: infatti comporta l'assoluta mancanza di privacy e intimità, che invece sono fondamentali in questi momenti. Oltre al fatto che le camere mortuarie di queste strutture ospedaliere sono vincolate a orari ben precisi e sono luoghi «freddi».In questi scenari la veglia funebre nel ricordo della persona cara, ma anche il semplice porgere le condoglianze prima del funerale, comporta per la famiglia ulteriore dolore e disagio. Da qui la riflessione dell'azienda "Delfini": cosa serve a chi ha subito un lutto?Le risposte sono state immediate: un luogo dove il feretro sia ospitato in un ambiente rispettoso, in cui accogliere familiari e amici che vengano a porgere le condoglianze e l'ultimo saluto prima del funerale in piena privacy. Un luogo in cui il rispetto del dolore è al primo posto e tutti gli spazi sono concepiti in base alla comprensione della difficoltà delle persone. Un luogo in cui vivere un momento di preghiera e di raccoglimento, in assoluta pace e riservatezza, senza il viavai di sconosciuti o personale al lavoro.Le risposte concrete a questi incresciosi problemi sono confluite nella Casa funeraria Delfini, la prima Casa funeraria di Trani: così si è pensato, progettato e realizzato non tanto un nuovo servizio, quanto piuttosto un vero e proprio spazio di elaborazione e condivisione del sentimento di lutto.Un progetto lungimirante, associato ad uno sforzo imprenditoriale importante, per cercare di rendere l'evento doloroso il meno traumatico possibile, ma intimo e sereno sia per i familiari, sia per tutti quelli che vogliano serbare un ricordo indelebile del defunto. Obiettivi prioritari sono cura e attenzione massima nei confronti della salma. Per consentire alla famiglia di vivere senza ulteriori problemi, traumi e preoccupazioni il proprio dolore per la perdita del caro congiunto.Nella nuovissima struttura è quindi possibile trasferire la salma dagli ospedali, case di cura o Hospice immediatamente dopo il decesso: gli operatori, qualificati ed esperti, sono pronti 24 ore su 24 a intervenire per il trasferimento nella nostra struttura. Questo consente ai familiari, oltre che non avere il proprio caro estinto in una «fredda» camera mortuaria di una struttura ospedaliera, di eliminare disagi e spostamenti in altre città.In questo scenario la Casa funeraria Delfini si presenta davvero come una struttura unica nel suo genere, realizzata per accogliere i congiunti del defunto in un clima riservato nell'attesa del rito funebre. Un luogo tranquillo, confortevole ed elegante in cui familiari e congiunti possono unirsi in un momento delicato, nella massima intimità, oltre che ricevere la visita ed il conforto di conoscenti ed amici in uno spazio protetto ed esclusivo. Inoltre ogni famiglia potrà utilizzare riservatamente la Sala del commiato, l'area divani e la zona relax per ogni esigenza dei congiunti.La casa funeraria "Delfini" è aperta h24, è dotata di video sorveglianza e conta sulla presenza discreta del personale aziendale, pronto ad assolvere a qualsiasi richiesta ed esigenza dei familiari. Inoltre dispone di un ampio parcheggio custodito ed è situata in una zona facilmente raggiungibile in auto, distante circa 300 metri dal cimitero di Trani. Vi è anche la fermata bus della Stp.L'azienda di onoranze funebri "Delfini" ha una storia centenaria. La sede legale, da oltre cento anni, è rimasta invariata: si trova in via Statuti Marittimi, affacciata sul porto di Trani. Anche grazie alla sua posizione è storicamente conosciuta, apprezzata ed è un punto di riferimento per i cittadini, agli occhi dei quali si è sempre contraddistinta per competenza, serietà e professionalità.Una tradizione centenaria, nata agli inizi del '900 quando Giuseppe Delfini, originariamente falegname e costruttore di cofani funebri, inizia a effettuare i primi servizi funebri e trasporti di defunti con carretti trainati da cavalli.La Delfini onoranze funebri, nel settore da quattro generazioni, dopo il suo fondatore Giuseppe Delfini, ha visto succedersi alla guida il figlio Bartolomeo Delfini (1960), noto in città e non solo come «Tituccio», per poi passare nelle mani del fratello Nicola Delfini (1998) e dal 2005 è guidata da Giuseppe Delfini assieme al cugino Pino Corrado perno fondamentale dell'azienda per oltre 50 anni.Oggi l'azienda continua il proprio percorso con un nuovo assetto societario. Nel 2022 è stata creata la «Delfini srl» per continuare nel solco della tradizione.