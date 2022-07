Una settimana lavorativa di quattro giorni, se ne parla con lo scrittore Giorgio Maran

L'idea di una settimana lavorativa di quattro giorni, popolare già da anni, negli ultimi tempi sta prendendo sempre più piede. Oggi diversi paesi la stanno adottando: Belgio ed Emirati Arabi lo hanno già fatto in via ufficiale; UK, Irlanda, Usa, e Nuova Zelanda sono in fase di sperimentazione. Sono tanti i vantaggi finora registrati dalla sperimentazione della settimana lavorativa di 4 giorni: riduzione dei costi pe le aziende, migliore produttività dei dipendenti, effetti positivi per l'ambiente con notevole riduzione delle emissioni nocive.L'obiettivo della settimana lavorativa di quattro giorni è, poi, la costruzione di una società della piena occupazione a orario ridotto. Una società in cui tutti i cittadini siano coinvolti nello sforzo produttivo e di riproduzione sociale, e al contempo abbiano una disponibilità crescente di tempo liberato da dedicare al perseguimento delle proprie aspirazioni in maniera piena e autonoma. Riducendo l'ammontare di ore che ciascuno di noi apporta al sistema economico, e redistribuendo il lavoro tra tutti i cittadini attivi, permetteremo a ciascuno di condurre una vita dignitosa. Se ne parla sabato 2 luglio con Giorgio Maran, autore del libro "Quattro giorni. Manifesto per la riduzione della settimana lavorativa".Appuntamento dunque presso la libreria Luna di sabbia in via Mario Pagano193/195, alle 19,00. L'evento è organizzato dal Comitato Bene Comune, da Libera – Presidio di Trani e da Arkadihub Trani.