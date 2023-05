Trascorrere la notte in tenda davanti alle università come forma di protesta per il caro affitti. I giovani italiani non ci stanno più e cresce il numero di studenti che, in ogni città italiana, sta manifestando in cerca di ascolto e di provvedimenti.

Il caro affitti contro il quale gli studenti universitari stanno protestando nelle diverse città italiane, dormendo e accampandosi in tenda davanti alle loro facoltà, una catastrofe nazionale, una speculazione sulla precarietà quotidiana.

Nel disegno un chiaro omaggio a un noto marchio ad opera Armando Testa, non è più Brando a dormire sonni tranquilli ma Ilaria Lamera che ha dato il via all'ondata di proteste, la studentessa del Politecnico di Milano che qualche giorno fa si è accampata davanti all'università per manifestare difficoltà e disagi legati al prezzo da pagare per l'affitto. Studiare a Milano sta diventando un lusso e la presa di coscienza di Ilaria ha dato coraggio ad altri giovani nelle stesse condizioni