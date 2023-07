Open to dimissioni

A sostenere la campagna per le dimissioni del Ministro del Turismo, scende in campo anche la venere di Botticelli con #open_toDIMISSIONI.

La ministra del Turismo Daniela Santanchè a Palazzo Madama in merito all'inchiesta giornalistica di Report sulle sue società: "Contro di me solo odio. Non sono stata raggiunta da alcun avviso di garanzia". Visibilia, il gruppo che ha fondato e di cui è rimasta come socia di maggioranza e amministratrice fino al 2022, è al centro di una indagine della Procura di Milano per bancarotta e falso in bilancio.