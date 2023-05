L'albero caduto

Dardo questa volta si tinge di nero, un nero pece, volutamente drammatico.Trani: una tragedia sfiorata per una o più vite umane, un segno tangibile di una sconfitta, quel verde che tutti dovremmo amare e salvaguardare quotidianamente ma che in realtà interessa a pochi.Questi sono giorni di dolore e unione nel nostro paese per ciò che accaduto in emilia romagna, la natura è la nostra vita ma può essere anche la nostra distruzione.Non siamo qui a puntare il dito contro qualcuno ma ad indicare una riflessione, una sola immagine per fermarsi, meditare e restare in un religioso silenzio.Buona domenica di pece.