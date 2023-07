Volo in pinanoteca

L'annuncio mi colpisce tanto perchè amo il lavoro inciso di Antonio Piccinni (Trani, 14 maggio 1846 – Roma, 26 gennaio 1920). Una mostra quella della pinacoteca barese sicuramente da visitare, il mio sguardo per alcuni dichiarato "polemico" si sofferma sulla grafica della mostra, tra le informazioni un nome tra tutti cattura la mia attenzione è quello della curatrice Lucia Rosa Pastore.

A quasi 38 anni sono già nostalgico dei bei tempi passati in cui dopo gli studi accademici visitavo mostre e musei tra cui il Palazzo delle Arti "Beltrani" - Pinacoteca "Ivo Scaringi". Nei primi tempi dell'istituzione museale, credo amministrazione Tarantini, a dirigere il museo era proprio la Dott.ssa Lucia Rosa Pastore, spesso in compagnia del buon Andrea Moselli discutevamo dei nostri amori artistici tra cui proprio Antonio Piccinni. Parlavamo di una ipotetica grande mostra, un catalogo e un museo dell'incisione.

Ora a distanza di anni il Palazzo delle Arti "Beltrani" ha eliminato nella sua dicitura la dedica a Ivo Scaringi e a dirigere il museo non c'è più da anni la Dott.ssa Pastore, con grande silenzio le gestioni e le amministrazioni cambiano e alcuni musei per far cassa organizzano eventi musicali per rientrare nelle spese di gestione.

Le mostre dovrebbero essere di ricerca e di studio, un lavoro mirato per inserire un nuovo tassello nella conoscenza dell'artista in esame.

Quindi tanto onore e grazie alla Dott.ssa Lucia Rosa Pastore per il suo contributo e la sua ricerca su Antonio Piccinni.

Solitamente la sera, prima di dormire (cosa sbagliata), dedico trenta minuti per l'aggiornamento a scorrimento verticale dei social, tra le tante notizie solo una mi colpisce nel profondo: la Pinacoteca Metropolitana di Bari Corrado Giaquinto in data 21.07.23 pubblica una notizia. Mercoledì 26 luglio, alle ore 18.30, nella Pinacoteca Metropolitana di Bari Corrado Giaquinto, si terrà l'inaugurazione della mostra "Antonio Piccinni (1846-1920) nelle collezioni della Pinacoteca Metropolitana di Bari". La mostra resterà aperta fino al 1° ottobre 2023."