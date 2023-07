A scendere in campo sono proprio i suini con cartelli e uno slogan ben chiaro "Porcelli liberi".

I suini, comodamente in spiaggia, si sono incontrati per protestare a sostegno dei tre porcellini che rischiano l'abbattimento dopo il sequestro di alcuni mesi fa tra Trani e Andria.

Il portavoce dei suini ha dichiarato "I tre suini risultano detenuti a scopo non alimentare e in tal caso a nostro avviso è possibile una deroga rispetto agli abbattimenti nella sussistenza dei presupposti di biosicurezza, pieno sostegno alla LNDC animal protection , ogni animale in difficoltà per noi merita un'attenzione a 360 gradi, per questo dal 1950, ogni giorno, ci occupiamo di tutelare la loro vita, i loro diritti, il loro benessere e la loro serenità attraverso innumerevoli attività che proseguono su più fronti: dalla gestione di canili–rifugio/oasi, alla cura e alla tutela degli animali sul territorio; dalla conduzione di campagne di sensibilizzazione-informazione volte a promuovere un corretto rapporto uomo animale e la conoscenza delle leggi a loro tutela, alle azioni di denuncia contro ogni forma di sfruttamento e violenza.

L'evento si è concluso con un bagno di gruppo tra animali e esseri umani.

Buona domenica in riva.

Questa mattina la nostra amata Trani si è svegliata con una protesta dalla coda riccia, l'evento si è svolto per qualche ora dalle prime luci del mattino nella penisola di Colonna.