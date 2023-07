Il cavallo

Una puntata a quattro mani in collaborazione con Rino Negrogno

per i vostri commenti violenti contro il cocchiere

e per il mio amico stramazzato al suolo sotto il calesse,

per la gente che si è chinata e gli ha offerto da bere,

sulla strada infuocata di corso Vittorio Emanuele,

che mi è venuto fuori un gran nitrire e scalpitare.

Non mi sono ancor presentato: sono un insaccato,

ma vi racconterò una storia che voi non potete immaginare.

Anch'io stramazzai quando m'ebbero giustiziato,

erano i primi di luglio e il caldo era già incalzato,

ora invece sono bello che freddo, anche senza crina,

condito con sale pepe faccio giravolte sulla brace,

ma se mi aveste vista in campagna quant'ero carina,

trotterellare nei campi tra cento rotoballe in santa pace.

Ora guardatemi sono rossa salsiccia che tanto vi piace,

forse erano i miei occhi che vi facevano impensierire

come per il mio amico stramazzato sulla via principale

per lui avete avuto tanta compassione e tanto da ridire

per me nulla, anzi il bis e un buon vino madrigale,

invece il mio amico ancora vi fa star male.

Sarà che addosso non ha ancora il pepe e il sale

sarà il suo respiro morente che fa impietosire

mentre io son macinato e il profumo già piano sale.

Così urlate al cocchiere e ringraziate il macellaio.

Mi son così emozionata, per chi non lo sapesse,