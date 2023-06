Buona estate

Vostre e per sempre

Le blatte di Trani

We' re coming back, folks... Puntuali come le hit estive di Fedez & co, l'acquagym dei lidi di colonna, le polemiche su TraniSpia sul canalone; con l'inizio dell'estate anche le blatte torneranno. Perché le blatte sono gli insetti che Trani non merita, ma di cui ha bisogno in questo momento.