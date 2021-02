Apulia Trani: un pareggio con l'amaro in bocca

Finisce in pareggio la gara tra Apulia Trani e Sant'Egidio, uno 0-0 che lascia un po' l'amaro in bocca alla formazione tranese.Dopo un primo tempo con poche emozioni, tranne un'occasione sprecata da Sgaramella, nel secondo tempo scende in campo l'Apulia molto più determinata.Tante tuttavia le occasioni sprecate per le tranesi, la più clamorosa una traversa proprio nel finale colpita ancora da Sgaramella.