La Soccer perde amaramente a Lucera: tre reti pongono fine al sogno tranese

Tre reti nel secondo tempo spengono tutte le possibilità di Eccellenza per la Soccer Trani. Le reti di Mawa, Pozzozengaro e Ricciardi mettono in ginocchio la squadra tranese che non riesce a raggiungere la finale playoff.Primo tempo abbastanza equilibrato tra le due squadre che almeno fino ai primi 45', si equivalgono. All 11' arriva la prima occasione per il Lucera con un tiro abbastanza debole di Mawa, bloccato senza problemi da Rocchitelli. Sul ribaltamento di fronte ci prova Pugliese, stesso esito, tiro debole che termina fuori. Al 21' è clamoroso il palo colpito da Pugliese: corner di Martinelli che sul secondo trova libero il bomber tranese: colpo di testa che si schianta dritto sul palo. Tre minuti più tardi ci prova ancora Mawa con un tiro al volo dalla lunga distanza, la palla termina alta sopra la traversa, non di molto. Al 41' ci prova anche Precchiazzi dalla lunga-media distanza, complice le dimensioni di campo che lo consentono, stesso esito, palla sopra la traversa. La prima frazione termina a reti bianche.I secondi 45' si aprono con l'occasionassima per Mawa che a tu per tu con Rocchitelli spedisce alto, complice l'intervento di Di Savino. All'11 è ancora il Lucera a cercare il vantaggio e ci va vicino con Pozzozengaro, bravo Rocchitelli a respingere. Quattro minuti più tardi Pugliese sugli sviluppi di rimessa laterale ha una buona occasione, ma svirgola il pallone sul momento decisivo.Ed ecco due minuti dopo il vantaggio del Lucera con una punizione beffarda di Ricciardiche passa tra le gambe dei difensori tranesi e si insacca sul palo e poi in porta. Nove minuti più tardi arriva il raddoppio: Pozzozengaro approfitta dell'uscita sbagliata di Rocchitelli e a porta sguarnita non può sbagliare. Seguirà una partita a senso unico con il Lucera che domina e la Soccer che non riesce a creare qualcosa di pericoloso. Al 42' il Lucera cala il tris con Mawa che beffa in velocità Cepele e a tu per tu con Rocchitelli segna. 3-0. Il signore di gara sigla la parola fine alla partita e alla stagione della Soccer Trani.