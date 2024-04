Fortitudo, tutto pronto per Gara 2, Caressa: “Cercheremo di vincere, c’è tanto entusiasmo”

Oggi potrebbe essere una giornata storica per la Fortitudo che, con una vittoria sarebbe promossa in Serie C. Ad aspettarli c'è il Galatina, squadra ostica che sicuramente vorrà rifarsi del match di andata, dove ha avuto la maglio la società tranese (77-67). Gara 2 si prospetta elettrizzante, con i tranesi che proveranno a chiudere le pratiche, e gli avversari che proveranno a vincere oggi e poi giocarsi il tutto per tutto in un'eventuale gara 3 (da giocarsi al PalaAssi).Come detto, il Galatina si è rivelato un avversario molto più tosto da affrontare rispetto al Putignano (avversario delle semifinali), ma i tranesi sono riusciti a contenerli, come spiegato dal coach Caressa: "Galatina è molto più forte del Putignano, è una squadra costruita per vincere il campionato, si trovano dove meritano di stare. Avendo vinto con loro, mi rende molto soddisfatto."Gara 1 ha visto i tranesi trionfare 77-67, in un match molto tirato e difficile. Come successe in semifinale, anche Gara 1 fu vinta, salvo poi perdere Gara 2 in trasferta; ecco, ci potrebbe essere lo stesso rischio, ma con la possibilità di chiudere le pratiche: "Rispetto alla partita con il Putignano, viviamo un periodo differente perché all'epoca fummo molto sfortunati con una serie di infortuni, e ci presentammo alla partita molto scarichi. Oggi giochiamo su un campo difficile, ma con condizioni differenti."Un'eventuale Gara 3 si giocherebbe in casa, nel fortino della Fortitudo, e dunque sarebbe pronosticabile 'preferire' vincere davanti alla propria gente: "Non c'è paragone, preferiamo vincere subito; c'è un entusiasmo talmente grande, che non sappiamo dove mettere i nostri tifosi. Giocheremo in un piccolo palazzetto, ma cercheremo di vincere già oggi."