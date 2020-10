Asd Città di Trani: buona la prima

22 foto Asd Città di Trani

Se il buongiorno si vede dal mattino, si profila un campionato da protagonista per la Città di Trani, che al Comunale della città co capoluogo di provincia, si impone sulla Top Player di Minervino con un secco 3-0, giocando un calcio spettacolare, caratterizzato da possesso palla ed improvvise verticalizzazioni sulle fasce.In uno stadio tutto esaurito a causa delle disposizioni anticovid, la Città di Trani, che fa la sua prima apparizione in seconda categoria oltre a vincere, convince anche quei pochi scettici che ancora non la vedevano tra le favorite per la vittoria finale.Sin dal primo minuto ha imposto il suo gioco, ed a parte un calcio di rigore generosamente concesso dall'arbitro sullo 0-0, neutralizzato da una spettacolare parata del portiere Sibio, non ha mai corso alcun pericolo durante l'intera partita, schiacciando gli avversari nella propria metà campo, dal primo sino all'ultimo minuto.I gol portano la firma di Valido ( nel primo tempo), Cuccovillo e Precchiazzi ( nella ripresa).Il Direttore Sportivo, Luigi Cafagna elogia la prestazione della squadra, sottolineando che, nonostante molti dei calciatori si conoscano da poco, ed il Mister li abbia allenati per appena 7 giorni, i ragazzi hanno giocato un gran calcio, che i margini di miglioramento sono notevoli e questo fa ben sperare per il futuro.