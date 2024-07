Giuseppe Tatoli trionfa alla gara ciclistica regionale allievi di Ruvo di Puglia

Ruvo di Puglia è stata teatro di una emozionante competizione ciclistica su strada riservata alla categoria esordienti/allievi. La gara regionale ha visto la partecipazione di team provenienti non solo dalla Puglia, ma anche dal Lazio e dalla Basilicata.Il percorso, lungo 14,00 km da ripetere cinque volte per un totale di 70 km, si presentava con un tracciato ondulato che culminava in una salita finale, mettendo alla prova le abilità e la resistenza dei giovani ciclisti. La difficoltà del percorso ha reso la competizione ancora più avvincente e spettacolare per il pubblico presente.A spiccare tra tutti è stato il quindicenne Giuseppe Tatoli di Trani, portacolori del team A.D.S. Fusion 0 Km. Bike. Tatoli ha mostrato la sua determinazione fin dall'inizio, lanciandosi in una fuga già nel primo giro. Ad unirsi a lui in questa coraggiosa impresa sono stati Alessandro Lamesta, pugliese del team A.D.S. TEEN – O.P. BIKE, Edoardo Lillo, anche lui pugliese del team UNDENTEINPIÙ-PICCOLE CANAGLIE SP, e Antonio Dell'Aguzzo, proveniente dal Lazio e rappresentante del team IL PIRATA VANGI SAMA RICAMBI.Il gruppo di testa ha subito imposto un ritmo elevato, distanziandosi progressivamente dal resto dei concorrenti. Durante l'ultimo giro, i fuggitivi erano rimasti in tre, con Tatoli, Lamesta e Dell'Aguzzo che hanno consolidato un vantaggio di circa cinque minuti sul gruppo degli inseguitori.Giuseppe Tatoli ha concluso la gara in maniera trionfale, conquistando la maglia di campione regionale Puglia. Questo successo rappresenta un importante traguardo per Tatoli e il suo team, coronando gli sforzi e la passione per il ciclismo.La competizione di oggi ha messo in luce non solo i talenti emergenti del ciclismo, ma anche lo spirito di sportività e competizione che caratterizza queste giovani promesse. Un plauso speciale va a tutti i partecipanti, che con il loro impegno e dedizione hanno reso questa giornata indimenticabile. La gara di Ruvo di Puglia si conferma così come un appuntamento fondamentale per il ciclismo giovanile, capace di unire e appassionare atleti e spettatori di diverse regioni.