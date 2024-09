Soccer, obiettivo tre punti contro la Virtus Bisceglie: annunciato un nuovo arrivo…

, per raggiungere la prima vittoria in campionato. Lo scorso weekend è arrivata una brutta sconfitta per i tranesi, che si sono dovuti arrendere contro un gagliardo San Severo, che si è imposto per 0-2 davanti ad una folta cornice di pubblico tranese.Il match di domenica scorsa è stato segnato da moltissimo nervosismo, sia tra i titolari, ma soprattutto dalla panchina, tant'è che mister Mascia ha ricevuto un cartellino rosso, motivo per cui non sarà in panchina nel match di domani: "Il nervosismo è frutto di una partita nervosa - commenta mister Giangaspero - è chiaro che quando sei in svantaggio fai di tutto per pareggiare la partita., perché solo così si possono raggiungere certi risultati. È anche vero che il sano agonismo può aiutare chi sta in campo, ma cercheremo di evitare espulsioni che alla lunga possono dare fastidio nell'arco della stagione.", che arriverà con i risultati. I singoli sono forti, lo staff sta lavorando bene, ma dobbiamo ancora conoscerci bene." - ha commentato Leo Ragno.Nella giornata di ieri,, attaccante classe '84 che vanta una carriera prestigiosissima, essendo il miglior marcatore della storia del Bitonto con ben 79 reti, e avendo siglato più di 200 gol in carriera. "Il desiderio del giocatore di tornare nella sua città ha giocato un ruolo fondamentale nella trattativa" - ha commentato Luca Pasquadibisceglie. Un colpo che aggiungerà esperienza e carisma all'attacco fin qui deludente dei tranesi.La Soccer dovrebbe iniziare il match di domani con un probabilea comporre il trio difensivo. Sulle ali agirannomentre in mediana spazio a. Sulla trequarti dovrebbero partire dal 1'