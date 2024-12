Soccer Trani sfida San Marco, terza in classifica. Mascia promette: “Faremo i playoff”

Si scende in campo per la 14esima giornata di Promozione:, in piena crisi di risultati,, terza forza del campionato a quota 25 punti. Otto vittorie, un pareggio e quattro sconfitte per gli avversari dei tranesi, alla ricerca di una vittoria che manca ormai da più di un mese (nel mezzo tre sconfitte ed un pareggio).Attualmente la Soccer Trani occupa l'undicesima posizione in classifica, con i play-out che distano solamente due punti, ma allo stesso tempo la zona play-off è lontana tre lunghezze, a dimostrazione dell'equilibrio che regna nel campionato, eccetto Audace Barletta e Virtus Mola che, almeno per il momento, sembrano fare un campionato a parte.: una, e ben tre nuovi arrivi:, difensore,, centrocampista, e, attaccante. La rosa impostata ad inizio stagione è stata rivoluzionata in buona parte, mettendo in luce diversi errori di valutazione commessi dalla dirigenza: "- ammette mister Mascia - il livello del campionato ci ha tratto in inganno. Rispetto allo scorso anno si è alzato tantissimo. A volte nel calcio e nella vita bisogna fare un passo indietro per farne tre, quattro in avanti, ed è quello che stiamo cercando di fare.E ancora: "Rispetto alle altre partite dovremo essere più pratici. Probabilmente saremo costretti a fare una prestazione che probabilmente non abbiamo mai fatto fuori casa quest'anno. È un periodo di cambiamento generale, di ricostruzione.