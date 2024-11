Terza Categoria, ci siamo: scende in campo la Polisportiva Trani

Powered by

Ci siamo, il momento tanto atteso è arrivato.. La squadra tranese debutta, dunque, nel campionato di terza categoria giocando la sua prima partita fuori casa a Trinitapoli. I biancazzurri del Trani sono tutti a disposizione di mister Terrevoli.Obiettivo, portare a casa un risultato utile a fare morale. Una squadra allestita a tempo di record dal presidente Paolo Abruzzese su indicazione del tecnico Terrevoli e del direttore generale Giuseppe Rinaldi. Giocatori pronti a sposare il credo della società e a dare il meglio in ogni gara senza pensare alla categoria.Un gruppo molto affiatato e unito nonostante gli ultimi recenti innesti.Tutti convocati per la prima di campionato.: Crisantemo, Lopsi: Tortosa (C), Angarano, Cafagna, De Maggis, Partipilo , Consoli, Contestabile, Marasciuolo, Di Filippo: Pacini, Pappalettera, Zonno, Melega, Figliolia: Rociola, Atif, Landriscina, Terrevoli, Youssef: Donato Terrevoli: Luciano Leonino