150 anni di Confraternita di San Michele Arcangelo: domenica una celebrazione solenne

Domenica prossima la Confraternita di San Michele ricorda il suo 150° anniversario dell'istituzione canonica, avvenuta per mano dell'Arcivescovo Giuseppe Dé Bianchi Dottula nel 1874. Da un sogno vissuto dal Sig. Savino Caputo, egli grazie a san Michele rinviene un tesoro e decide così di edificare una chiesa in onore dell'Arcangelo. Solo pochi mesi fa abbiamo celebrato il 150° della Dedicazione e Consacrazione della chiesa, avvenuta nel settembre 1873.Per meglio solennizzare l'istituzione canonica nel suo centenario, la Confraternita invita tutta la comunità cittadina a partecipare alla solenne Celebrazione Eucaristica che si terrà domenica 14 gennaio, alle ore 19, presso la rettoria stessa. È un momento importante per ricordare tanti anni di storia che vedono la comunità di fedeli cittadini accerchiarsi attorno al Principe delle milizie celesti, Michele l'Arcangelo.Tutti sono invitati ad aderirvi!